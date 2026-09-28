عماد أبو الرب: الوضع في كييف مقلق وخطير والهجمات تستهدف مباني مدنية

قال الدكتور عماد أبو الرُّب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن الوضع في العاصمة كييف مقلق وخطير للغاية، موضحًا أن الهجمات التي تشهدها المدينة منذ أكثر من أسبوعين عشوائية وتطال مباني مدنية بعيدة عن أي لوجستيات عسكرية.

وأضاف أن أحد العاملين في الأكاديمية قُتل، فيما أصيب آخرون، بينما لا تزال أعداد الضحايا غير معروفة حتى الآن، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ اضطرت إلى التوقف مؤقتًا بسبب إطلاق صافرات الإنذار، وفق إجراءات الاحتياط.

وتابع في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس الأوكراني ناشد المجتمع الدولي الضغط على روسيا من أجل قبول البدء في الجلوس إلى طاولة التفاوض، بينما أعلن وزير الخارجية الأوكراني حاجة بلاده إلى أنظمة دفاع تحمي المجتمع المدني والمناطق المدنية، مشيرًا إلى استهداف روضتين ومدرستين والأكاديمية الوطنية للعلوم.

وأشار رئيس المركز الأوكراني للحوار، إلى أن أحد الكتب التي احترقت جراء الهجمات يضم أعمالًا لعلماء حصلوا على الميدالية الذهبية في مجالات الزراعة والفلسفة والآداب والتاريخ وغيرها من المجالات، موضحًا أن النسخة تعود إلى عام 2020، وأن المبنى الذي كان يضمها يعود إلى القرن التاسع عشر.