ضمن الموجة 30.. إزالة 28 حالة تعدٍ بمساحة 6080 مترًا من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركزي نجع حمادي وقوص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 28 حالة إزالة، بإجمالي مساحة بلغت 6080 مترًا مربعًا بنطاق مركزي نجع حمادي وقوص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري وفقًا للقانون.

وتضمنت جهود الحملة بنجع حمادي، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية، تنفيذ 18 حالة إزالة بإجمالي مساحة بلغت 4200 متر بقريتي أولاد نجم بهجورة والشعانية، حيث شهدت قرية أولاد نجم بهجورة تنفيذ 16 حالة إزالة على مساحة 3850 مترًا، شملت مباني وأسوارًا مقامة بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت، إلى جانب غرف مسقوفة بألواح الصاج والخشب.

كما شهدت قرية الشعانية تنفيذ حالتي إزالة على مساحة 350 مترًا، وتضمنت المخالفات أسوارًا مقامة بالمخالفة للقانون، وقد جرى تنفيذ جميع قرارات الإزالة حتى مستوى سطح الأرض بحضور حسام مبارك، نائب رئيس المركز، وعزت عمر، رئيس قرية أولاد نجم بهجورة، ومنال همام، رئيس قرية الشعانية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، أسفرت الحملة التي استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قرية الحراجية عن تنفيذ 10 قرارات إزالة بإجمالي مساحة بلغت 1880 مترًا، حيث تنوعت المخالفات بين أسوار ومبانٍ غير قانونية مقامة بالبلوك الأبيض والطوب الأحمر على أراضٍ زراعية من الأملاك الخاصة، وقد جرى استخدام معدات الوحدة المحلية في أعمال الإزالة وتسوية المواقع حتى مستوى سطح الأرض، بحضور سيد النوبي، رئيس القرية، ومتابعة محمود عبد الصبور، نائب رئيس المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.