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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
محمد غالي

يبحث أصحاب العدادات الكودية عن طريقة تقنين وضع عداد الكهرباء وتحويله إلى عداد قانوني بعد الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسوية الوضع القانوني للعقار.

وتسمح الإجراءات للمشترك بتحديث بيانات العداد لدى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة والانتقال إلى نظام المحاسبة وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يحق للمشترك الذي استكمل إجراءات التصالح في مخالفات البناء التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني من خلال شركة توزيع الكهرباء المختصة بالعقار.

ويشترط تقديم مستند رسمي صادر عن الجهة المحلية المختصة يوضح موقف العقار من إجراءات التصالح وفقا للحالة القانونية للعقار.

وبعد استكمال إجراءات التحويل يخضع استهلاك الكهرباء لنظام المحاسبة وفقا لشرائح الاستهلاك المعتمدة بدلا من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.

نظام المحاسبة في العداد الكودي

تختلف طريقة محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية عن نظام المحاسبة وفقا لشرائح الاستهلاك.

ويتم احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية في المباني التي لم تستكمل إجراءات التصالح وفقا لتعريفة موحدة تبلغ 274 قرشا للكيلووات ساعة بما يعادل 2.74 جنيه دون تطبيق شرائح الاستهلاك المختلفة.

أما بعد تحويل العداد إلى النظام القانوني فيتم احتساب الاستهلاك وفقا لشرائح الكهرباء المعتمدة بحسب كمية الاستهلاك المسجلة على العداد.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تشمل أبرز الشروط والإجراءات المطلوبة لتحويل العداد ما يلي.

الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقا للحالة القانونية للعقار.

تقديم خطاب رسمي أو مستند صادر عن الجهة المحلية المختصة يثبت استيفاء أو إتمام إجراءات التصالح.

تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة أو العقار.

استكمال المستندات المطلوبة لإثبات الوضع القانوني للعقار والمشترك.

 

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي

يتعين على المشترك الراغب في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تجهيز المستندات المطلوبة والتي تشمل ما يلي.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة عقد ملكية الوحدة أو المستند الذي يثبت حق الانتفاع.

صورة عقد تركيب العداد الكودي.

خطاب رسمي يفيد بإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

المستندات الرسمية التي تثبت تقنين وضع العقار وفقا للحالة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

مستندات إثبات موقف العقار من التصالح

يمكن للمشترك إثبات الموقف القانوني للعقار من خلال المستندات الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة وفقا للحالة.

وتشمل المستندات شهادة إدخال المرافق الصادرة عن الجهة المختصة.

كما يمكن تقديم نموذج 7 الخاص بإجراءات التصالح أو نموذج 8 النهائي الذي يثبت إتمام إجراءات التصالح.

ويظل نموذج 10 الذي سبق الحصول عليه مستندا معتمدا وساري المفعول وفقا للضوابط القانونية ولا يلزم استبداله بنموذج آخر متى كان مستوفيا للمتطلبات المقررة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ إجراءات التحويل بتجهيز المستندات المطلوبة والتأكد من استكمال موقف العقار من إجراءات التصالح.

بعد ذلك يتوجه المشترك إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة ويقدم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني.

ويتم إرفاق المستندات المطلوبة بالطلب حتى تتولى الشركة مراجعة البيانات والمستندات المقدمة والتأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة.

وبعد الانتهاء من المراجعة واستكمال الإجراءات يتم تعديل الوضع القانوني للعداد وتحديث بيانات المشترك لدى شركة توزيع الكهرباء وفقا للمستندات المقدمة.

عداد الكهرباء عداد خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني تحويل العداد الكودي إلى قانوني

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