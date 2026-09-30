الرئيس السيسي: وعي المصريين حائط الصد الحقيقي أمام التحديات والمخططات التي تستهدف الدولة.. وأحمد موسى: مصر خسرت تريليون جنيه مصري من عوائد قناة السويس| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الرئيس السيسي: محاولات التهجير لم ولن تنتهي.. وحل الدولتين السبيل لتحقيق السلم والاستقرار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.



الرئيس السيسي: وعي المصريين حائط الصد الحقيقي أمام التحديات والمخططات التي تستهدف الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وعي الشعب المصري يمثل حائط الصد الحقيقي أمام مختلف التحديات التي تواجه الدولة، مشددًا على أن وعي المصريين هو الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة في مواجهة المخططات التي تستهدف الإضرار بمصر.



الرئيس السيسي للمصريين: انتبهوا من كلمة إحنا وأنتم.. كلنا واحد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأدوات التي تُستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة، وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



أحمد موسى: مصر خسرت تريليون جنيه مصري من عوائد قناة السويس

قال الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد: «في حاجات ومعلومات أعلمها تمامًا ولازم ييجي وقت وتقولها أو نكتبها من اللي مصر بتعمله واللي عملته قبل كده واللي بتعمله.. الرئيس قال إن مصر خسرت تريليون جنيه مصري، بمعنى 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس».



وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية لمصر ولن نفرط في أي نقطة مياه

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن قضية مياه النيل تمثل قضية وجودية وحياة أو موت بالنسبة للشعب المصري والدولة المصرية، مشددًا على أن مصر لن تفرط في أي نقطة من مياه النيل.



الشباك الواحد.. وزير الداخلية: انتهينا من وضع الرؤية لملف تيسير خدمات المرور وترشيد نفقات استخراج التراخيص

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه يجب إعادة صياغة منظومة المرور بما يحقق تيسير تقديم الخدمة وترشيد نفقات استخراج التراخيص وخدمات المرور.

خالد عبد الغفار: 1000 مشروع صحي تم الانتهاء منه وإضافة 20 ألف سرير جديد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن قطاع الصحة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على القطاع ارتفع بصورة ملحوظة، ما انعكس على تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



كامل الوزير: مصر توفر 8 مليارات دولار سنويا نتيجة تنظيم وتطوير النقل الحضري

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مصر توفر 8 مليار دولار سنويا نتيجة تنظيم وتطوير النقل الحضري.



مدبولي: الدين في مصر مسار انخفاض ووصل لـ81.8 %.. والاحتياطيات المالية من العملة الصعبة في ارتفاع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مسار الدين في مصر مسار انخفاض والدين العام للدولة في 2026 نزلنا لـ 81.8 % بمقدار أكثر من 14 نقطة في عامين.