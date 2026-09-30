قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا قال الرئيس السيسي عن أزمة السدود الإثيوبية؟ .. نشأت الديهي يُجيب
هل يشهد خريف 2026 نوات استثنائية؟.. «الأرصاد» تُجيب وتحذر الشواطئ وسائقي السيارات
ترامب: زعيم كوريا الشمالية لن يجرؤ على شيء طالما أنا موجود
حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين.. الإفتاء: جائزة بشرطين
جلسة خارج الحسابات.. لماذا يجتمع مجلس النواب غدا قبل انطلاق دور الانعقاد؟
وزير التعليم: قابلت أكتر من 30 ألف مدير مدرسة وقضينا على أزمة الكثافات.. ونسب الحضور تفوق 90%
وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية لمصر ولن نفرط في أي نقطة مياه
17 جنيها دفعه واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
الخارجية الأمريكية: نزع سلاح حزب الله شرط أساسي للتقدم في اتفاق لبنان وإسرائيل
القبض على سائق ميكروباص امتنع عن تحميل ركاب بالمنوفية
القبض على نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم علاجهم روحانيا
خالد عبد الغفار: 1000 مشروع صحي تم الانتهاء منه وإضافة 20 ألف سرير جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: وعي المصريين حائط الصد الحقيقي أمام التحديات والمخططات التي تستهدف الدولة.. وأحمد موسى: مصر خسرت تريليون جنيه مصري من عوائد قناة السويس| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

 نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


الرئيس السيسي: محاولات التهجير لم ولن تنتهي.. وحل الدولتين السبيل لتحقيق السلم والاستقرار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.


الرئيس السيسي: وعي المصريين حائط الصد الحقيقي أمام التحديات والمخططات التي تستهدف الدولة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وعي الشعب المصري يمثل حائط الصد الحقيقي أمام مختلف التحديات التي تواجه الدولة، مشددًا على أن وعي المصريين هو الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة في مواجهة المخططات التي تستهدف الإضرار بمصر.


الرئيس السيسي للمصريين: انتبهوا من كلمة إحنا وأنتم.. كلنا واحد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأدوات التي تُستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة، وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.


أحمد موسى: مصر خسرت تريليون جنيه مصري من عوائد قناة السويس
قال الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد: «في حاجات ومعلومات أعلمها تمامًا ولازم ييجي وقت وتقولها أو نكتبها من اللي مصر بتعمله واللي عملته قبل كده واللي بتعمله.. الرئيس قال إن مصر خسرت تريليون جنيه مصري، بمعنى 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس».


وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية لمصر ولن نفرط في أي نقطة مياه
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن قضية مياه النيل تمثل قضية وجودية وحياة أو موت بالنسبة للشعب المصري والدولة المصرية، مشددًا على أن مصر لن تفرط في أي نقطة من مياه النيل.


الشباك الواحد.. وزير الداخلية: انتهينا من وضع الرؤية لملف تيسير خدمات المرور وترشيد نفقات استخراج التراخيص
أكد  اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه يجب إعادة صياغة منظومة المرور بما يحقق تيسير تقديم الخدمة وترشيد نفقات استخراج التراخيص وخدمات المرور.

خالد عبد الغفار: 1000 مشروع صحي تم الانتهاء منه وإضافة 20 ألف سرير جديد
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن قطاع الصحة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على القطاع ارتفع بصورة ملحوظة، ما انعكس على تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


كامل الوزير: مصر توفر 8 مليارات دولار سنويا نتيجة تنظيم وتطوير النقل الحضري
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مصر توفر 8 مليار دولار سنويا نتيجة تنظيم وتطوير النقل الحضري.


مدبولي: الدين في مصر مسار انخفاض ووصل لـ81.8 %.. والاحتياطيات المالية من العملة الصعبة في ارتفاع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن  مسار الدين في مصر مسار انخفاض والدين العام للدولة في 2026 نزلنا لـ 81.8 % بمقدار أكثر من 14 نقطة في عامين.

احمد موسى السيسي الرئيس السيسي مصر مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

الاهلي

إبراهيم فايق: الأهلي مش بيجامل.. والشناوي اتعمله أحلى تكريم في الدنيا

منتخب مصر

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

ترشيحاتنا

ضيق التنفس

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بالأنيميا

حمى الضنك

فرض حالة الطوارئ.. ماهى أعراض حمى الصنك

اللب

بعد ضبط طن لب مغشوش.. تعرف على أشهر أنواع اللب في الأسواق وكيف تختارها

بالصور

تأخير الساعة.. باقي كام يوم على التوقيت الشتوي 2026؟

موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

المزيد