540 ألف طلب خدمة جار إدراجهم في النظام الجديد.. جمال عوض يكشف التفاصيل

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن وجود نحو 540 ألف طلب خدمة جاري إدراجهم في النظام الجديد، ضمن جهود تطوير منظومة التأمينات وتحديث آليات تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح عوض، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك بعض المواطنين الذين يحصلون على رواتب تصل إلى 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد استحدث معاشًا إضافيًا لهذه الفئات.

حسابات شخصية للمعاش الإضافي

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن تطبيق المعاش الإضافي يحتاج إلى إجراء حسابات شخصية لكل حالة، وهو ما لم يكن متاحًا على نظام التأمينات القديم.

وأكد أن إدراج هذه الخدمات ضمن النظام الجديد يأتي في إطار تطوير منظومة التأمينات ورفع قدرتها على التعامل مع الحالات والخدمات التي يتطلبها القانون الجديد.