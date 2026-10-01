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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لغز وضع الطيران أثناء السفر.. إجراء روتيني أم حماية؟

وضع الطيران
وضع الطيران
لمياء الياسين

عندما يطلب منك طاقم الطائرة تفعيل وضع الطيران على هاتفك قبل الإقلاع، قد يبدو الأمر مجرد إجراء روتيني عليك الالتزام به، إلا أنه في المقابل يعد إجراء احترازي يتعلق بكلامن الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الطائرة.

فلا يعني ترك الهاتف متصلًا بالشبكة أن محركات الطائرة ستتعطل أو أن الطائرة ستسقط بالفعل إلا أنه في المقابل لكن الأجهزة المحمولة تبث إشارات لاسلكية، ولهذا تضع سلطات الطيران قواعد لاستخدامها أثناء الرحلات وذلك للحد من احتمالات التداخل مع أنظمة الاتصالات والملاحة التي تستخدمها الطائرة


ماذا يحدث عندما يظل الهاتف متصلًا بالشبكة؟

على الجانب الآخر يعمل الهاتف الذكي كجهاز إرسال واستقبال لاسلكي، فعندما يكون الاتصال الخلوي نشطًا، قد يواصل الجهاز امكانية البحث عن شبكة متاحة والاتصال بها ومع ارتفاع الطائرة وتحركها بسرعة، وقد تتغير مناطق التغطية والتي يمر فوقها الهاتف، مما قد يدفعه إلى البحث عن محطات اتصال جديدة والحفاظ على الاتصال بالشبكة ولهذا فإن تفعيل وضع الطيران قد يوقف الاتصال الخلوي، ويمنع الهاتف من الاستمرار في إمكانية إرسال واستقبال إشارات الشبكة الخلوية خلال الرحلة.


وقد يرجع طلب تفعيل وضع الطيران إلى احتمالية التداخل بين كلا من الأجهزة الإلكترونية المحمولة وبعض أنظمة الاتصال والملاحة في الطائرة. 


فلا يتعلق الأمر بالطائرة وحدها فعندما يتم استخدم هاتف محمول على ارتفاعات كبيرة، يمكن أن تصل إشارته إلى مساحة أكبر بكثير مقارنة باستخدامه على الأرض، مما قد يجعله يحاول الاتصال بعدد أكبر من أبراج الاتصالات ومع وجود عشرات أو مئات الهواتف النشطة على متن طائرة، قد يصبح تعطيل الاتصال الخلوي وسيلة بسيطة للحد من هذا النوع من التأثير على شبكات الاتصالات الأرضية.

وضع الطيران تفعيل وضع الطيران الاتصالات اللاسلكية الأجهزة المحمولة إشارات لاسلكية أنظمة الاتصالات

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