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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعدام 1791 كجم من اللحوم والمنتجات المخالفة في حملات بيطرية بسوهاج

جانب من الحملات بسوهاج
جانب من الحملات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كثفت مديرية الطب البيطري بسوهاج حملاتها الرقابية والتفتيشية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026، للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها، ومتابعة أعمال المجازر على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ماذا حدث؟

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن الكشف على 3750 ذبيحة داخل المجازر، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 7 محاضر خلال حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومنافذ تداول اللحوم، وضبط كمية بلغت 1164 كجم من اللحوم والمنتجات المخالفة.

كما تم تحرير 4 محاضر إعدام بالمجازر، وإعدام كمية بلغت 627.2 كجم من اللحوم والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ليصل إجمالي الكميات المضبوطة والمعدمة إلى 1791.2 كجم.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار أعمال المرور والتفتيش على المجازر والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك إلى المواطنين.

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