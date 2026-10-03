الداخلية تكشف تفاصيل حدوث مشادة بين رجل إطفاء وشخصين أثناء حريق بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين شخصين وأحد رجال الحماية المدنية أثناء قيامه بإطفاء حريق داخل أحد المصانع بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بنشوب حريق بأحد المصانع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وحال قيام أحد رجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق قام شخصين بالتدخل لرغبتهما فى المساعدة وأثناء قيام الحماية المدنية بمطالبتهما بالإبتعاد حرصاً على حياتهما حدثت بينهم مشادة كلامية.

وتم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (سائق بإحدى الشركات ، عامل بالمصنع المُشار إليه - مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.