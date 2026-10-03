نسبة 6.2%.. نمو حركة النقل الجوي بمطار شرم الشيخ الدولي خلال شهرين

شهد مطار شرم الشيخ الدولي نمواً ملحوظًا في حركة الطائرات منذ بداية شهر الشهريين الماضيين، ما انعكس على القطاع السياحي بمدن جنوب سيناء السياحية، خاصة مدن خليج العقبة "شرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا"، وذلك من خلال زيادة معدلات الاشغالات الفندقية مقارنة بالفترة الماضية.

توضح بيانات حركة النقل الجوي بالمطارات الإقليمية والسياحية المصرية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026 التي أصدرتها وزارة الطيران المصرية، ارتفاع أعداد الركاب وحجم التشغيل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وأكدت البيانات أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل خلال شهري أغسطس وسبتمبر مليونا و638 ألف و499 راكبًا، مقابل مليون و543 ألف راكب خلال الفترة المقارنة، بزيادة 95 ألفا و497 راكبا، وبلغت نسبة النمو 6.2%.وتواصل المطارات الإقليمية المصرية تسجيل معدلات نمو إيجابية في حركة النقل الجوي خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث بلغ إجمالي أعداد الركاب نحو 5 ملايين و110 آلاف و629 راكبًا، مقابل 4 ملايين و875 ألفًا و411 راكبًا خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 235 ألفًا و218 راكبًا، وبنسبة نمو بلغت 4.8%.

وتأتي هذه المؤشرات في ضوء توجهات الدولة المصرية لترسيخ مكانة مصر بين المقاصد السياحية العالمية، ودعم مستهدفات الوصول إلى 30 مليون سائح، من خلال تطوير البنية التحتية بالمطارات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتوسيع نطاق الربط الجوي مع الأسواق الدولية المستهدفة.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في بيان اليوم، أن المؤشرات الإيجابية المسجلة بعدد من المطارات تعكس تنامي الطلب على المقصد المصري واستمرار النمو في حركة السفر، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تطوير المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة قدراتها الاستيعابية، بما يتناسب مع معدلات النمو الحالية والمتوقعة في أعداد المسافرين.

وقال "الحفني" إن المرحلة المقبلة تشهد مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية للمطارات، وتعظيم الاستفادة من طاقاتها التشغيلية، بالتوازي مع تنمية الربط الجوي وتنويع الأسواق وشبكات التشغيل، بما يعزز قدرة قطاع الطيران المدني على استيعاب الطلب المتنامي، ويدعم تنافسية المقاصد المصرية على خريطة النقل الجوي والسياحة الدولية.

وأضاف وزير الطيران المدني، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومختلف الجهات المعنية وشركات الطيران على تنمية الربط الجوي مع الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة، ودعم حركة السياحة الوافدة، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى المقاصد السياحية المصرية وتوسيع نطاق شبكات التشغيل، لافتًا إلى أن خطط التطوير تشمل التوسع في الحلول الرقمية والتكنولوجية والبيومترية، وتيسير إجراءات السفر والوصول والمغادرة، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن تجربة المسافرين ويعزز جاهزية المطارات للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.

من جانبه، أكد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن تفاوت معدلات النمو بين المطارات يعكس اختلاف طبيعة التشغيل وحجم الطلب من مطار إلى آخر، وهو ما تضعه الشركة في الاعتبار عند إعداد الخطط التشغيلية وتحديد الاحتياجات وفقًا لطبيعة ومتطلبات كل مطار.

وأوضح "النشار" أن الشركة تتابع مؤشرات أعداد المسافرين ومستويات الخدمة بصورة دورية، مع مواصلة رفع جاهزية المطارات والتعامل بكفاءة مع الزيادات الموسمية، بما يضمن انتظام التشغيل وانسيابية إجراءات السفر والوصول، ودعم قدرة المطارات على استيعاب معدلات النمو الحالية والمتوقعة.