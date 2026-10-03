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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرج خالد نعيم يبدأ تصوير فيلم "روحي فيك" بمشاركة شريف حلمي

المخرج خالد نعيم
المخرج خالد نعيم
محمد سعيد

يستعد المخرج خالد نعيم، لبدء تصوير أحدث أعماله السينمائية، فيلم "روحي فيك"، مع نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بدعم من المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من رامي الطمباري، نجلاء يونس، طاهر الحكيم، والطفل مازن عيد، إلى جانب مشاركة الفنان القدير شريف حلمي، في تجربة سينمائية مميزة يقودها  المخرج خالد نعيم.

ويأتي الفيلم تحت إشراف المركز القومي للسينما ممثلًا في أحمد النبوي وأحمد عسر، بينما يشارك في التأليف مع المخرج خالد نعيم، الكاتب والروائي عمرو البدالي، حيث يتولى هشام حلمي مهمة التصوير، ورامز عاطف المونتاج، والموسيقى التصويرية لـ شادي مؤنس، وتصميم الديكور لـ أحمد الحوشي، بينما تقوم مريم جلال بتنسيق الأزياء والإطلالات، ويشرف على الإنتاج محمود رؤوف.

فيلم روحي فيك

جدير بالذكر، أن فيلم  "روحي فيك" أحدث أعمال المخرج خالد نعيم، في تجربة سينمائية يراهن من خلالها على تقديم رؤية مختلفة، بمشاركة فريق فني وتمثيلي متنوع، على أن ينطلق تصوير الفيلم خلال الأيام المقبل، وذلك بدعم من المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح.

المخرج خالد نعيم رامي الطمباري نجلاء يونس فيلم روحي فيك

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