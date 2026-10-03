تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية التجمع لـ21 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 25 متهما، في القضية 268 لسنة 2025، جنايات التجمع، لجلسة 21 أكتوبر للمرافعة.

تفاصيل أمر إحالة

ووجه للمتهم الأول وأخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه لبعض المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.