قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 دولار بكام انهاردة؟.. سعر الأخضر اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
روسيا تهدد بمواصلة استهداف كييف وتحذر الأجانب من البقاء في أوكرانيا
بالعلمين الجديدة.. الرئيس السيسي يترأس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد»
الرئيس السيسي: نيباد تطورت لتصبح الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي.. ومصر تواصل جهودها لإنشاء صندوق للتنمية
ممثل رئيس نيجيريا لـ«نيباد»: جهود التنمية في أفريقيا يجب أن تنطلق من داخل القارة
الفريق عبد رب النبي حافظ.. بطولات قائد الفرقة 16 في ملحمة العبور وقاهر شارون
المؤبد والمشدد من 10 لـ 15 سنة لـ 5 أعضاء بخلية تنظيم القاعدة في مدينة نصر
مدبولي: التحضر المتسارع في إفريقيا فرصة تاريخية لإعادة تشكيل الاقتصادات وجعل المدن محركات للنمو والتصنيع وخلق فرص العمل
الرئيس السيسي يعلن اعتماد الإعلان الختامي الصادر عن قمة "أودا نيباد"
السوبر المصري خارج نوفمبر؟.. مفاوضات لنقل البطولة إلى الإمارات | خاص
وزير الخزانة الأمريكية لـ«أكسيوس»: أكثر من مليار برميل نفط خرج عبر مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مد أجل الحكم على 39 متهما بخلية العملة للغد

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
مصطفي رجب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، مد أجل الحكم على 39 متهما، في القضية رقم 580 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة الغد.

تفاصيل أمر إحالة

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 15 أبريل 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن، المتهمون من الخامس وحتي الرابع عشر ومن التاسع عشر وحتى الثامن والثلاثون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الخامس عشر حتي الثامن والعشرين والتاسع والثلاثين شاركوا جماعة إرهابية أسست على خلاف أحاكم القانون، وجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، 

ووجه للمتهمين من الثامن وحتي الثامن والعشرين تهم ارتكاب عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفي بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والاضرار بالموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملة لخفض احتياطي البلاد من تلك العملات وكان من شان ذلك الإضرار بالنظم البنكية وبالاقتصاد الوطني.

الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني مد أجل الحكم على 39 متهما الحكم على 39 متهما خلية العملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

إجازة

قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

ياسر إبراهيم

أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

محمود صلاح، لاعب الأهلي

أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

أسعار الدواجن

بعد شهور من التراجع.. قفزة فى أسعار الدواجن والبانيه | كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

أموال التأمينات الاجتماعية

الحالات المستحقة.. ما هو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية؟

الخبز السياحي والفينو

وفقاً للتوجيه الوزاري| أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو.. وتشديد الرقابة على المخابز

منتدى مصر 2026

كيف تشارك برأيك؟.. تفاصيل انطلاق الموقع الإلكتروني لفعاليات منتدى مصر 2026

بالصور

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

القيادة بخزان شبه فارغ.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزود ‏بالوقود

القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ

اختبار في سن الـ13 يكشف خطر الإصابة بالخرف بعد عقود.. دراسة توضح العلاقة

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف

دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

فيديو

الفريق عبدرب النبى حافظ

الفريق عبد رب النبي حافظ.. بطولات قائد الفرقة 16 في ملحمة العبور وقاهر شارون

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المشير أحمد بدوي

المشير أحمد بدوي.. قائد الثغرة وبطل معارك الجيش الثالث

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد