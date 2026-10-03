باسل عادل يثمن إطلاق "العلمين – أفريقيا للأعمال": منصة استراتيجية لدعم التجارة الحرة

أكد النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الأولى من منتدى "العلمين أفريقيا للأعمال" بمدينة العلمين الجديدة تعكس دور مصر الريادي مشيرا الي أن من جديد قدرتها على دفع عجلة التنمية ودعم مسيرة الاستقرار والازدهار لمصلحة شعوب القارة السمراء.

وقال الدكتور باسل عادل إن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المنتدى جاءت بمثابة كشف حساب شامل ورؤية واعية، وتأكيدًا راسخا على أن التنمية الاقتصادية هي الدرع الحقيقي لبناء الدول وتحقيق الاستقرار المستدام، بما يعكس صدق التوجه المصري نحو عمقها الأفريقي.

وضع التحديات الاقتصادية الراهنة في نصابها الصحيح

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن دور المنتدى يتمحور حول وضع التحديات الاقتصادية الراهنة في نصابها الصحيح، والعمل على تحفيز الشراكات العابرة للحدود لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعظيم الاستفادة المشتركة من الموارد والكفاءات المتاحة بين دول القارة.



وثمّن رئيس حزب الوعي التركيز البارز للمنتدى على دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أن الاستفادة من هذه المنصة القارية العريقة لتأسيس شراكات اقتصادية استراتيجية هو السبيل الأمثل لدمج الشباب وتحقيق طموحات الشعوب الأفريقية في مستقبل تنموي واعد.