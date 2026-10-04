جامعة الأقصر تعقد ندوة تعريفية لطلابها بمسابقة بحثية حول «العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا».. صور

نظّمت جامعة الأقصر ندوة تعريفية لطلابها للتعريف بالمسابقة البحثية التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA Egypt)، تحت عنوان «العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا»، وذلك للعام الثاني على التوالي، بحضور الدكتور محمود سيد عبد الصادق، النائب الأكاديمي لجامعة الأقصرالأهلية، وإشراف الدكتورة إيمان رجب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

وشهدت الندوة كذلك حضور: الدكتورة شيماء نعيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والموارد البشرية ومسئول وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وعبير أبو العلا، مدير إدارة البحوث والدراسات بالمجلس القومي للمرأة ومسئول المسابقة، ومنى سالم، المنسق الوطني لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة، والمهندسة أماني مدني، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بالأقصر، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهداف المسابقة التي تأتي في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا، والبحث عن حلول وآليات عملية لمواجهتها من خلال طلاب الجامعات.

كما تناولت الندوة أهمية المسابقة في رفع الوعي بمشكلة العنف الرقمي ضد المرأة وآثاره، والمساهمة في تطوير سياسات وبرامج للحد منه، وتوفير استراتيجيات لحماية الأفراد والمجتمعات من آثاره، فضلًا عن تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين.

وفي الجانب التوعوي والتقني؛ قدم المهندس أحمد الخطيب، بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، عرضًا تناول خلاله قضية الابتزاز الإلكتروني، موضحًا أبرز صوره وأساليبه، وطرق الوقاية منه، وآليات التعامل الآمن معه، إلى جانب عدد من الإرشادات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والحسابات الإلكترونية.

وتُعد جامعة الأقصر إحدى الجامعات العشر المشاركة في المرحلة الثانية من المسابقة، والتي تشمل: جامعة حلوان، جامعة القاهرة، جامعة التعلم الإلكتروني بالقاهرة، جامعة بني سويف، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة برج العرب، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، جامعة الأقصر، وجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر.

وتهيب جامعة الأقصر بطلابها الراغبين في المشاركة الاطلاع على شروط المسابقة وضوابط إعداد البحث وآليات التقديم، والمبادرة بالتقدم قبل الموعد النهائي.

ويشار إلى أن آخر موعد للتقدم للمسابقة: 15 نوفمبر 2026.

وللاطلاع على شروط المسابقة، وشروط البحث، وضوابط التقديم، وآليات المشاركة، يرجى الدخول إلى الرابط المخصص للمسابقة:

"شروط المسابقة وآليات التقديم" (https://reference-url-citation.invalid/0)

وتأتي مشاركة جامعة الأقصر في المسابقة تأكيدًا على اهتمام الجامعة بدعم طلابها وتشجيعهم على البحث العلمي والمشاركة المجتمعية في القضايا المعاصرة، وتعزيز دورهم في تقديم أفكار وحلول تسهم في مواجهة العنف ضد المرأة في البيئة الرقمية.