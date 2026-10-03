عمرو أديب: مصر دولة تحترم السيادة وليست طرفاً في مشاكل إثيوبيا الداخلية

تساءل الإعلامي عمرو أديب عن خلفيات الاتهامات الموجهة للقاهرة، مؤكداً استغرابه من محاولات إقحام مصر في الأزمات الداخلية الإثيوبية.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية»: «أنا إزاي مش فاهم إثيوبيا متخيلة إن إحنا لينا يد في أي حاجة من اللي بتحصل هناك؟ إزاي يعني؟ يعني إزاي مصر هتشارك في أي حاجة فيها مشاكل جوه إثيوبيا؟».

وأوضح أن موقف القاهرة ينطلق من مبادئ راسخة في سياساتها الخارجية، مشدداً على أن «مصر دولة تحترم السيادة وتحترم الدول الأفريقية ودول الجوار، والدول اللي عندها المياه التي تنطلق من إثيوبيا وتصل إلى مصر».

وأشار إلى أن الموقف المصري يتسم بالمسؤولية والانضباط، ويعتمد على احترام القانون الدولي والحلول الدبلوماسية لحماية حقوقها المائية وحفظ استقرار المنطقة، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.