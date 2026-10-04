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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تستيقظ متعبًا رغم نومك الكافي؟.. 3 عوامل في غرفة نومك قد تكون السبب

النوم
النوم
ريهام قدري

قد ينام الشخص عددًا كافيًا من الساعات، لكنه يستيقظ في الصباح دون الشعور بالراحة أو النشاط، وهو ما قد لا يرتبط دائمًا بقلة ساعات النوم، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن ظروف غرفة النوم قد تؤثر في جودة النوم حتى عندما لا تتغير مدته.

 تناولت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا، بيانات 372 شابًا وشابة بمتوسط عمر بلغ 22 عامًا، وتابعت جودة نومهم على مدار أسبوعين وفقا لسكاي نيوز 

الحرارة والضوضاء والإضاءة

رصد الباحثون 3 عوامل داخل غرفة النوم ارتبطت بجودة النوم، وهي درجة الحرارة، والضوضاء، والإضاءة.

وأظهرت النتائج أن الشعور بارتفاع حرارة مكان النوم ارتبط بزيادة اليقظة بعد بدء النوم وانخفاض كفاءة استمراره، بينما ارتبطت الضوضاء بانخفاض كفاءة النوم وتقييم أسوأ لجودته.

أما الإضاءة الشديدة، فارتبطت بتأخر توقيت النوم وانخفاض احتمالية وصف النوم بأنه جيد.

عدد ساعات النوم ليس كل شيء

اللافت في الدراسة أن هذه العوامل لم ترتبط بتغير واضح في إجمالي مدة النوم؛ أي أن الشخص قد ينام عدد الساعات نفسه، لكن جودة النوم قد تكون مختلفة بسبب الظروف المحيطة به.

وأكد الباحثون أن تأثير هذه العوامل يختلف من شخص لآخر، فما يعتبره شخص ضوضاء مزعجة قد يكون أمرًا معتادًا بالنسبة لشخص آخر، وكذلك الإحساس بدرجة حرارة الغرفة أو شدة الإضاءة.

كيف تحسن أجواء غرفة النوم؟

يمكن تقليل بعض مصادر الإزعاج من خلال استخدام ستائر تحجب الضوء أو قناع للعينين، والاستعانة بسدادات أذن مناسبة عند وجود ضوضاء مزعجة.

وتظل الدراسة رصدية، لذلك لا تثبت أن الحرارة أو الضوضاء أو الإضاءة هي السبب المباشر لاضطراب النوم، لكنها تلفت الانتباه إلى أن جودة النوم لا تعتمد فقط على عدد الساعات، وإنما أيضًا على كيفية مرور هذه الساعات.

غرفة النوم نوم ساعات النوم جودة النوم مكان النوم

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