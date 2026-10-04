محافظ الغربية يطلق مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» بالتزامن مع العيد القومي لرفع درجة الوعي لدى الشباب

أطلق اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، بهدف رفع درجة الوعي لدى الشباب وطلاب الجامعات ومدارس التعليم العام والأزهري بالمشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية بناء وعي الشباب وتعريفهم بما تشهده الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات، وفي إطار احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي الـ228.

وتتضمن المبادرة تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات في مختلف القطاعات، تتيح للشباب مشاهدة ما تم إنجازه على الطبيعة، والتعرف على أثر هذه المشروعات في تحسين الخدمات وجودة الحياة، والاطلاع على ما تشهده المحافظة من جهود تنموية على أرض الواقع.

تحرك تنفيذي عاجل

ودعا محافظ الغربية شباب المحافظة وطلاب المدارس والجامعات إلى المشاركة الفاعلة في المبادرة، مؤكدًا أن وعي الشباب بما يتم على أرض الواقع، ومشاركتهم في التعرف على مشروعات التنمية، يمثلان عنصرًا أساسيًا في بناء جيل أكثر ارتباطًا بوطنة.

رفع كفاءة الخدمات

ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع محافظة الغربية وجامعة طنطا ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر الشريف، وعلى الراغبين في المشاركة التوجه إلى الجهة التابعين لها للتسجيل ضمن المبادرة.