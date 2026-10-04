لا تغتر الدهر يومان.. محسن صالح يثير الجدل برسالة غامضة عن تقلبات الأيام

وجه محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قبل مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا الودية، ضمن الأجندة الدولية الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكتب محسن صالح: «الدهر يومان.. الشخص الوحيد الذي تحب أن يكون أحسن منك هو ابنك! عامل لاعبيك كأنهم أبناءك، وتتعامل معهم كما كنت تعامل أبناءك. فالدهر يومان، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر، ولا تغتر بيوم أقبل عليك بالخير، ولا تيأس من يوم أثقلته الهموم»، مستشهدًا بالآية القرآنية: «وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ».

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن وجهازه المعاون، اليوم الأحد، نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في مباراة ودية على استاد القاهرة الدولي، ضمن الأجندة الدولية الحالية للفيفا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقلها شبكة قنوات «أون سبورت» المفتوحة مجانًا على الهواء مباشرة.

منتخب مصر يكتسح جنوب السودان بخماسية نظيفة

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره جنوب السودان بنتيجة 5-0، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في أوغندا وكينيا وتنزانيا.

واستهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى.