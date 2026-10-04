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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الاستثمار يبحث دعم انخراط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.. نواب: يدعم تنافسية الشركات ويفتح فرصًا جديدة للعمل والأعمال والتصدير

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • وزير الاستثمار: بحث سبل مساندة الشركات المصدرة الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية
  • برلماني: دعم انخراط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية يعزز الصادرات ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار
  • برلماني: القارة الأفريقية تمثل مجالًا مهمًا أمام الشركات المصرية للتوسع والاستثمار


التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  أدماسو تاديسي، رئيس مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي (TDB)، على هامش منتدى العلمين أفريقيا،لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات تمويل التجارة والاستثمار، بحضور رؤساء الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية الصادرات والصندوق السيادي.


وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الأدوات التمويلية التي تتيحها مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي، ودعم الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة ، إلى جانب بحث سبل مساندة الشركات المصدرة الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية.

زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني

في هذا الصدد، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم انخراط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور المنتج المصري بالقارة، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والمصدرين، بما ينعكس على زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.


وأكد" هلال " في  تصريحات خاصة، أن توفير التمويل وضمان الصادرات يمثلان عنصرين أساسيين في قدرة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة والمنافسة بها، 
مشيرا إلى أن تعزيز التواصل بين المؤسسات التمويلية الأفريقية ومجتمع الأعمال المصري، يسهم في تحديد احتياجات الشركات بصورة أكثر دقة، وتوجيه الدعم نحو القطاعات والمشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات المصرية.


وأوضح أن القارة الأفريقية تمثل مجالًا مهمًا أمام الشركات المصرية للتوسع والاستثمار، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات التمويلية، بما يساهم في تحويل فرص التعاون الاقتصادي مع دول القارة إلى مشروعات واستثمارات فعلية، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والدول الأفريقية.

في سياق متصل ، أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ بتصريحات وزير الاستثمار بشأن  دعم انخراط الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، مؤكدا أنها خطوة لدعم الإنتاج المحلي، وفتح فرص جديدة أمام الشركات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع إقليميًا.


و أوضح " سمير " في تصريحات خاصة أن  التوسع في الأسواق الإفريقية يمثل فرصة واعدة أمام الشركات المصرية لزيادة حجم أعمالها، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة داخل القارة.


وأشار إلى أن دعم الشركات المصرية للتوسع خارج السوق المحلي يتطلب توفير حزمة متكاملة من التيسيرات والحوافز، إلى جانب تسهيل إجراءات التمويل والتصدير، بما يساعد الشركات على تجاوز التحديات المرتبطة بدخول أسواق جديدة وتعزيز قدرتها على المنافسة.

الاستثمار الحكومة أفريقيا الاقتصاد مجلس النواب النواب

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