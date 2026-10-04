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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الإصلاح والتنمية يختار النائب محمد عبد الحفيظ نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية

النائب محمد عبد الحفيظ
النائب محمد عبد الحفيظ
فريدة محمد

أخطر حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، باختيار النائب محمد عبد الحفيظ نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني.

ويأتي اختيار عبد الحفيظ في إطار تنظيم هيكل الهيئة البرلمانية للحزب وتحديد ممثليها داخل مجلس النواب، بما يضمن انتظام أعمالها خلال جلسات المجلس واللجان النوعية على مدار دور الانعقاد الجديد.

المادة 105 تنظم تشكيل وممثلي الهيئات البرلمانية

ويأتي الإخطار البرلماني استنادًا إلى المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تلزم كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر، وكل ائتلاف برلماني، بإخطار رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية، إلى جانب أسماء أعضاء المجلس المنتمين إليه.

وتنص اللائحة كذلك على التزام الحزب أو الائتلاف بإخطار رئيس المجلس بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوثه.

 

تنظيم العمل الحزبي تحت القبة

ويأتي استكمال تشكيل ممثلي الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية في إطار تنظيم العمل الحزبي داخل مجلس النواب، وتحديد الأدوار والمسئوليات الخاصة بممثلي الحزب خلال الجلسات العامة وأعمال اللجان النوعية بدور الانعقاد الثاني.

الإصلاح والتنمية مجلس النواب باختيار عبد الحفيظ دور الانعقاد الثاني

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