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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سموحة والأوليمبي وباكوس أبطال النسخة الأولى من بطولة النخبة لكرة اليد

كرة اليد المصغرة
كرة اليد المصغرة
يارا أمين

اختتمت فعاليات النسخة الأولى من بطولة النخبة المصرية لكرة اليد المصغرة، التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين بملاعب نادي جزيرة الورد بمحافظة الدقهلية، بمشاركة عدد كبير من الأندية، وسط منافسات قوية واهتمام كبير باكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل.

سموحة بطل 2016 بنين

توج فريق سموحة بلقب منافسات مواليد 2016 بنين، بعدما احتل المركز الأول، فيما جاء طلائع الجيش في المركز الثاني، والأوليمبي في المركز الثالث.

الأوليمبي يتوج بطلًا لـ2014 بنين

وفي منافسات مواليد 2014 بنين، حقق فريق الأوليمبي المركز الأول، بينما احتل سبورتنج المركز الثاني، وجاء دلفي في المركز الثالث.

باكوس بطلة 2014 بنات

أما منافسات مواليد 2014 بنات، فتوج فريق باكوس بالمركز الأول، وحل الزمالك في المركز الثاني، وسموحة في المركز الثالث.

الأساطير يزينون نهائيات النخبة

وحرصت كوكبة من نجوم الصف الأول وأساطير كرة اليد المصرية على زيارة بطولة النخبة المصرية لكرة اليد المصغرة وحضور منافساتها النهائية، في مشهد عكس أهمية البطولة وقيمتها في دعم مستقبل اللعبة واكتشاف المواهب الواعدة.

وشهدت البطولة حضور عدد من كبار نجوم كرة اليد المصرية، يتقدمهم الأسطورة أحمد الأحمر، والنجم الكبير حسين زكي، والنجم محمد إبراهيم، وبطل العالم علي زين، نجم فيزبريم المجري والمتوج ببطولة العالم للأندية وأحد نجوم منتخب مصر الوطني، إلى جانب نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق حسن يسري.

كان في استقبال نجوم وأساطير كرة اليد الدكتور عمرو العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف على تنظيم البطولة، وأحد أبناء مدينة المنصورة، حيث حرص على الترحيب بالنجوم ومتابعة منافسات البطولة والاطمئنان على خروج النهائيات بالصورة التي تليق بقيمة كرة اليد المصرية.

وأشعل حضور النجوم أجواء النهائيات، وسط احتفاء كبير من اللاعبين واللاعبات والجماهير، التي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع نجومها، فيما بادر كبار وأساطير اللعبة بالتقاط الصور مع أبطال المستقبل وتقديم الدعم والتشجيع لهم، في رسالة مهمة تؤكد أن صناعة أجيال جديدة من النجوم تبدأ من هذه المراحل السنية.

وأشاد نجوم كرة اليد بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، مؤكدين أن فكرة إقامة بطولة النخبة تمثل خطوة مهمة من الاتحاد المصري لكرة اليد بقيادة خالد فتحي، وتسهم في اكتشاف المواهب المميزة ووضعها على الطريق الصحيح لتكون نواة للمنتخبات الوطنية في السنوات المقبلة.

كما عكست حالة الحفاوة الكبيرة التي حظي بها نجوم المنتخبات الوطنية من جماهير الدقهلية مدى الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها كرة اليد المصرية ونجومها، خاصة مع تواجد عدد من أبرز رموز اللعبة بين الجماهير وأبطال البطولة.

وشهدت منافسات بطولة النخبة المصرية لكرة اليد المصغرة، التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد بمحافظة الدقهلية، منافسات قوية بين الأندية المشاركة في مواليد 2014 بنين وبنات و2016 بنين، وسط اهتمام كبير من الاتحاد بتطوير قاعدة الناشئين والناشئات.

وتولى الدكتور عمرو العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، الإشراف على البطولة، في إطار حرص الاتحاد على متابعة منافسات المراحل السنية، وتوفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية للاعبين واللاعبات، ضمن خطته المستمرة لتطوير القاعدة واكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل.

النخبة المصرية لكرة اليد المصغرة كرة اليد المصغرة نادي جزيرة الورد بمحافظة الدقهلية طلائع الجيش سبورتنج

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