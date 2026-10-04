رفعت فياض: شهادة البكالوريا تعالج عيوب النظام الجديد للثانوية العامة

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، أن من أبرز مميزات شهادة البكالوريا المصرية زيادة مسارات التخصص أمام الطلاب، بما يتيح للطالب اختيار المسار الذي يتناسب مع ميوله وقدراته، بدلًا من الاقتصار على نظام الثانوية العامة التقليدي.

وأوضح "فياض"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإقبال على نظام البكالوريا المصرية ارتفع بصورة ملحوظة، مشيرًا إلى أن نحو 85% من الطلاب الذين كان أمامهم الاختيار بين النظامين اتجهوا في البداية إلى البكالوريا، قبل أن ترتفع النسبة إلى نحو 95% من طلاب الصف الأول الثانوي الذين اختاروا النظام خلال العام الماضي.

وأشار رفعت فياض إلى أن النسبة المتبقية من الطلاب لا تعني وجود ضغط عليهم لاختيار البكالوريا أو ترك المدرسة، موضحًا أن وجود أعداد محدودة من الطلاب الذين يفضلون نظام الثانوية العامة التقليدية داخل مدرسة تضم أعدادًا كبيرة من طلاب البكالوريا قد يجعل من الصعب إنشاء فصل مستقل لهم وتوفير المدرسين اللازمين.

وشدد رفعت فياض على أن التعامل مع هذه الحالات يمكن أن يتم من خلال تجميع الطلاب الذين اختاروا النظام التقليدي من أكثر من مدرسة في فصل بمدرسة أخرى، مع وضع البعد الجغرافي في الاعتبار، خاصة أن هناك طلابًا قد يجدون صعوبة في الانتقال لمسافات بعيدة.