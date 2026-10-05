واجار خان: باكستان تؤيد السعودية وتدعمها في مواجهة أي تهديد لأمنها

قال واجار خان خبير شؤون دفاعية، إنّ العمليات التي بدأت فجر اليوم تحت اسم عملية فجر اليمن تأتي في سياق وضع الحوثيين تحت التهديد، مشيرًا إلى أن باكستان ترى في ذلك أخبارًا ممتازة، باعتبار أن الجهة التي تعطل الأمن في المنطقة أصبحت الآن تحت التهديد.

وأضاف خان، في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، أنّ باكستان جزء من التحالف العسكري والسياسي، مؤكدًا أن استراتيجيتها واضحة في دعم السعودية وحلفائها في أي تحرك يريدونه.

وتابع، أن هناك قرارًا من اللجنة الدفاعية، وأن وزير الدفاع ووزير الخارجية الباكستانيين سيتوجهان إلى الرياض، مشيرًا إلى أهمية الاستراتيجية الحالية في ظل التاريخ المرتبط بالمبادرة التي بدأت من أجل تحرير اليمن من الحوثيين.

وأكد أن العمليات الجديدة تأتي في ظل التقدم الذي حققه الحوثيون سابقًا، مقابل التراجع الذي بدأ يظهر في المناطق التي سيطرت عليها قوات دعم الشرعية والقوات الحكومية اليمنية، لافتًا، إلى أن التطورات الحالية تمثل مرحلة مهمة في التحرك ضد الحوثيين، في إطار التحالف العسكري والسياسي الذي تشارك فيه باكستان.

