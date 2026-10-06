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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هيئة ميناء دمياط تستقبل وفدًا من نادي القيادات الشبابية

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

 
استقبلت هيئة ميناء دمياط وفدًا من أعضاء نادي القيادات الشبابية، ضم نحو 30 شابًا وفتاة، وذلك في إطار برنامج ( أتوبيس القيادات الشبابية ) الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، بهدف إتاحة الفرصة للشباب للتعرف على المشروعات القومية والمؤسسات الحيوية .
 

وتأتي الزيارة في إطار الدور المجتمعي لهيئة ميناء دمياط وحرصها على تعريف الشباب بإمكانات الميناء وما يشهده من أعمال تطوير ومشروعات قومية تعزز من قدراته في مجالات النقل البحري واللوجستيات، بما يسهم في رفع وعي الأجيال الشابة بحجم ما تشهده الدولة من مشروعات تنموية.


وتضمن برنامج الزيارة التعريف  بميناء دمياط وطبيعة الأنشطة والخدمات الذى يقدمه ، إلى جانب إطلاع أعضاء الوفد على مشروعات التطوير التى تتم داخل الميناء، بما يعكس مكانته وأهميته ضمن الموانئ المصرية.
وتحرص هيئة ميناء دمياط على دعم التواصل مع الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتعرف بصورة مباشرة على ما يشهده الميناء من تطور ، بما يعزز الوعي بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة أهداف التنمية.
ويأتي برنامج «أتوبيس القيادات الشبابية» ضمن أنشطة نادي القيادات الشبابية الذي يستهدف إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية وتعزيز قدراتهم القيادية، من خلال مجموعة من البرامج والزيارات الميدانية للمؤسسات والمشروعات القومية.

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