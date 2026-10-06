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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجلترا تواجه التشيك في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات الناقلة

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
إسلام مقلد

يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره التشيكي، مساء اليوم "الثلاثاء"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الإنجليزي لمواصلة نتائجه القوية والاقتراب من صدارة المجموعة الثالثة.

موعد مباراة إنجلترا والتشيك

تنطلق مباراة إنجلترا والتشيك اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب إنجلترا المباراة بحثًا عن تحقيق انتصار جديد، بعدما نجح في استعادة توازنه عقب خسارته أمام إسبانيا في الجولة الافتتاحية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا والتشيك

تذاع مباراة إنجلترا أمام التشيك عبر قناة «بي إن سبورتس 2»، التي تنقل منافسات دوري الأمم الأوروبية.

مشوار إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

استهل منتخب إنجلترا مشواره في البطولة بخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى، قبل أن يستعيد توازنه سريعًا في الجولة الثانية بالفوز على التشيك بهدفين دون رد.

وواصل المنتخب الإنجليزي تألقه في الجولة الثالثة، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على منتخب كرواتيا بنتيجة 7-0، ليحصد 6 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة.

في المقابل، يدخل منتخب التشيك المباراة وهو في موقف صعب، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى، ليبقى دون رصيد من النقاط في المركز الأخير.

ترتيب المجموعة الثالثة

يتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث.

ويأتي منتخب إنجلترا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل التشيك المجموعة دون نقاط.

مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2027

تضم منافسات المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 4 مجموعات، جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا، بلجيكا، تركيا، إيطاليا.

المجموعة الثانية: ألمانيا، هولندا، اليونان، صربيا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا، إنجلترا، كرواتيا، التشيك.

المجموعة الرابعة: البرتغال، النرويج، الدنمارك، ويلز.

نظام التأهل إلى ربع النهائي

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في المستوى الأول إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ويقام الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال شهر مارس 2027، بينما تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية المقرر إقامتها في يونيو 2027، لتحديد بطل النسخة.

قواعد الصعود والهبوط

وفقًا لنظام البطولة، تهبط المنتخبات التي تحتل المركز الأخير في مجموعاتها مباشرة أو تخوض مباريات ملحق، وفقًا للوائح المنظمة لكل مستوى.

كما تنص التعديلات الجديدة الخاصة بالمستوى الأول على مقارنة المنتخبات الأربعة صاحبة المركز الثالث في مجموعاتها، حيث يضمن أفضل منتخبين البقاء في المستوى الأول دون خوض ملحق الهبوط، بينما يخوض المنتخبان الآخران مباريات الملحق.

منتخب إنجلترا التشيك بطولة دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية المنتخب الإنجليزي إنجلترا أمام التشيك

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