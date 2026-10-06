حي ثانٍ بالإسماعيلية يكثف جهود تحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات بعدد من القطاعات

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة المظهر العام، واصلت الأجهزة التنفيذية بحي ثانٍ الإسماعيلية جهودها الميدانية بعدد من القطاعات والمناطق التابعة للحي.

وفي قطاع السلام، نفذ قطاع تحسين البيئة حملة ميدانية تضمنت رفع القمامة والمخلفات، وتفريغ صناديق التجميع أمام مركز طب الأسرة وإسعاف السلام بشارع المستشفى بمنطقة حي السلام.

كما واصل قسم المشروعات والأزمات استكمال تنفيذ خطة دهان سور النادي الإسماعيلي، عقب الانتهاء من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الأتربة أمام النادي بشارع رضا، من تقاطع شارع المدارس وحتى تقاطع شارع البحري بمنطقة عرايشية مصر.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة حي ثانٍ الإسماعيلية للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات، وتحسين المظهر العام، والحفاظ على البيئة بمختلف المناطق التابعة للحي.