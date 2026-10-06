ناقد رياضي يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الأهلي اليوم.. وموعد الجمعية العمومية

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المقرر عقده مساء اليوم الثلاثاء، والذي يشهد مناقشة عدد من الملفات الإدارية والمالية، إلى جانب الاستعداد للجمعية العمومية المقبلة.

وأوضح محمود شوقي خلال تصريحات تلفزيونية أن مجلس إدارة الأهلي يعقد جلسة رسمية مساء اليوم، لمناقشة بعض الأمور الإدارية، واستعراض الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية المقبلة، فضلًا عن توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للانعقاد يوم 13 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية تناقش عددًا من الملفات، وفي مقدمتها الميزانية والحساب الختامي للنادي عن العام المالي المنقضي.

ميزانية الأهلي تتجاوز 8 مليارات جنيه

وكشف الناقد الرياضي أن ميزانية النادي الأهلي عن العام المالي 2025/2026 تقدر في حدود 8 مليارات جنيه، وقد تتجاوز هذا الرقم بشكل بسيط، في ظل حجم الأنشطة والموارد والالتزامات الخاصة بالنادي.

أرباح قطاع الكرة في الأهلي

وتطرق محمود شوقي إلى الوضع المالي لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، موضحًا أن القطاع يحقق أرباحًا مالية، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق خلال الموسم الماضي.

وأضاف أن أرباح قطاع كرة القدم قد تتخطى حاجز 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن القطاع حقق في الموسم الماضي صافي أرباح بلغت قيمتها 45 مليون جنيه.

اجتماع لجنة المباريات استعدادًا للزمالك

وفي سياق متصل، أوضح محمود شوقي أن اجتماع مجلس إدارة الأهلي مساء اليوم يسبقه اجتماع للجنة المباريات، من أجل وضع الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن مباراة الزمالك تأتي على رأس الملفات التي تستعد لها لجنة المباريات، في ظل أهمية المواجهة المرتقبة، إلى جانب بحث كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة والارتباطات المقبلة للفريق.