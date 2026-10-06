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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفيه دفع وتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

كيفيه دفع وتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026
كيفيه دفع وتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026
محمد غالي

يبدأ مشتركو الغاز الطبيعي في مختلف المحافظات تسجيل قراءة عدادات الغاز لشهر أكتوبر 2026 عبر القنوات التي توفرها شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال القراءات بهدف احتساب قيمة الفاتورة وفقا للاستهلاك الفعلي وتجنب الاعتماد على القراءات التقديرية.

كيفيه دفع وتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

وتتيح شركة بتروتريد عدة وسائل إلكترونية وهاتفية لتسجيل قراءة العداد والاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز وسدادها إلكترونيا حيث يمكن للمشترك اختيار الوسيلة الأنسب له دون الحاجة إلى الانتظار لحين مرور المحصل.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

يستمر تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026 حتى يوم 27 أكتوبر الجاري ويمكن للمشترك إرسال القراءة خلال هذه الفترة لضمان احتساب الاستهلاك الفعلي المسجل على العداد.

ويفضل تسجيل القراءة بدقة خلال الموعد المحدد لتجنب وجود فروق بين الاستهلاك الفعلي والقيمة التقديرية للفاتورة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد والذي يوفر أيضا خدمات الاستعلام عن قيمة الفاتورة وإتمام عمليات السداد الإلكتروني.

ويحتاج المشترك إلى إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالعداد والوحدة السكنية ثم تسجيل الأرقام الظاهرة على شاشة العداد ومراجعتها قبل إرسالها.

كيفيه دفع وتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

خطوات تسجيل قراءة الغاز إلكترونيا

تتم عملية تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الموقع الإلكتروني من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

اختيار خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز أو إدخال قراءة الغاز.

إدخال بيانات المشترك المسجلة في فاتورة سابقة.

تسجيل بيانات الوحدة وتشمل المنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والرقم الفرعي وفقا للبيانات المطلوبة.

إدخال القراءة الحالية الظاهرة على عداد الغاز.

مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها.

إرسال القراءة إلكترونيا.

وينصح بالتأكد من تسجيل الأرقام الظاهرة على العداد كما هي دون إضافة أو حذف أي رقم حتى يتم احتساب الاستهلاك بصورة صحيحة.

طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز

لا تقتصر وسائل تسجيل قراءة الغاز على الموقع الإلكتروني حيث توفر شركة بتروتريد مجموعة من القنوات الأخرى لتسهيل الخدمة على المواطنين.

ويمكن تسجيل القراءة من خلال المحصل أثناء الزيارة في المناطق التي تتوافر بها خدمة تسجيل القراءات باستخدام ماكينة التحصيل الإلكتروني POS.

كما يمكن استخدام المحافظ الإلكترونية وتطبيق ماي فوري وتطبيق جوميا ومكاتب البريد المصري إضافة إلى منافذ التحصيل الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري وبي وضامن وخدماتي.

وتتوفر الخدمة أيضا من خلال بعض ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك التي تدعم هذه الخدمة إضافة إلى مراكز خدمة العملاء الخارجية وفروع شركة بتروتريد المنتشرة في عدد من المحافظات.

تسجيل قراءة الغاز عبر الهاتف

توفر شركة بتروتريد عددا من الخدمات الهاتفية التي يمكن من خلالها تسجيل قراءة العداد أو الحصول على المساعدة والاستفسارات المتعلقة بالخدمة.

ويمكن الاتصال بالرقم المختصر 17169 من الهاتف الأرضي أو المحمول للاستفادة من خدمات مركز خدمة عملاء بتروتريد.

كما يمكن استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال الرقم 5727 من الهاتف المحمول أو الرقم 09000727 من الخط الأرضي.

كيفيه دفع وتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

طرق سداد فاتورة الغاز بعد الاستعلام

بعد الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز يمكن للمشترك سدادها من خلال مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني والتقليدي.

وتشمل وسائل السداد المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش واتصالات كاش وأورنج كاش وWE Pay والمحافظ البنكية المتاحة.

كما يمكن السداد من خلال تطبيق ماي فوري وخدمة سهل للسداد الإلكتروني ومنافذ فوري وأمان ومصاري وبي وضامن وخدماتي.

وتتيح شركة بتروتريد أيضا سداد قيمة الفاتورة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق إنستاباي وتطبيق ضامن إلى جانب مراكز وفروع الشركة.

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