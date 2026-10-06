سقوط لص سرق محتويات مسجد بدار السلام في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض المحتويات من داخل أحد المساجد بالقاهرة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المسئول عن المسجد (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبسؤاله أفاد بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض محتويات المسجد الكائن بدائرة محل سكنه بتاريخ 2/ الجارى.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقاطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية– مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.