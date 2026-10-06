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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انفراجة في تكليف أطباء الأسنان.. حركة جديدة وحسم مصير دفعة 2023

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

عقدت اللجنة العليا للتكليف، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بتكليف أطباء الأسنان، خاصة دفعة 2023 والدفعات التالية، وذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة منى البيار، مدير عام الإدارة العامة لشئون طب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، والدكتور حازم البري، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان.

وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات والبنود التنظيمية الجديدة التي تستهدف تيسير إجراءات التكليف أمام أطباء الأسنان وتنظيم عدد من الملفات المرتبطة بالتكليف، إلى جانب بحث مواعيد الحركات المقبلة ومستجدات عدد من الملفات الخاصة بالمكلفين.

وأعلنت اللجنة أن حركة تكليف أطباء الأسنان المقبلة، وفقًا للاحتياج، ستبدأ في أبريل 2027، على أن يتم إعلان النتيجة في يونيو 2027.

وفيما يتعلق باحتساب تاريخ استلام العمل، تقرر احتسابه اعتبارًا من تاريخ كشف النموذج الطبي «111»، بدلًا من تاريخ اعتماد وزير الصحة والسكان لقرار التكليف، وذلك تيسيرًا على الأطباء وتفاديًا للتأخيرات الناتجة عن حجز المواعيد الطبية، مع التأكيد على عدم الاعتداد بأي تاريخ آخر، واعتبار عدم الالتزام بذلك انقطاعًا عن العمل.

كما تقرر فتح باب التظلمات إلكترونيًا بالكامل بدلًا من تقديمها ورقيًا بمقر ديوان عام الوزارة، بما يوفر الوقت والجهد على الأطباء، إلى جانب تعديل شروط التكليف للحالات الإنسانية، من خلال المساواة بين الأرامل والمطلقات والمتزوجات في شروط تعديل التكليف، بشرط إعالة الأطفال، على أن يتم التعديل إلى محافظة السكن.

انفراجة في تكليف أطباء الأسنان 

وشملت القرارات كذلك الموافقة على تعديل تكليف أطباء الأسنان من جميع الدفعات عن طريق «البدل»، بشرط استيفاء موافقة الجهتين وتماثل الدفعة والحركة والتخصص.

وفيما يتعلق بالإجازات خلال فترة التكليف، تقرر تعميم منشور على جميع الجهات بشأن طلبات الإجازات لأطباء الأسنان بمختلف الدفعات، بحيث تتم الموافقة فقط على الإجازات الوجوبية والإجازات التي يقرها القانون وإجازات العمل بالخارج، مع استثناء هيئة الرعاية الصحية من إجازات العمل بالخارج، وذلك بشرط استيفاء موافقة جهة التكليف الأساسية.

وتضمنت القرارات أيضًا تعديل تكليف خريجي الجامعات، بحيث يتم تعديل تكليف المكلفين على الجامعات من جميع أطباء الأسنان بعد موافقة الجامعة، مع تطبيق القواعد والضوابط المنظمة للحركة لكل فئة.

كما جرى تحديد آلية التسكين، بحيث يتم تسكين المتزوجات والحالات الصحية أولًا على أماكن الاحتياج، ثم على المديريات الواقعة في محافظة السكن.

وبحث الاجتماع كذلك مستجدات موقف أطباء الأسنان المكلفين بجامعة عين شمس، حيث ناقش الدكتور حازم البري، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، الملف مع اللجنة العليا للتكليف، التي وعدت بالعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، إلى جانب مد فترة استلام العمل للمكلفين بجامعة عين شمس، تيسيرًا عليهم.

كما استفسر الدكتور حازم البري خلال الاجتماع من الدكتور عمرو قنديل والدكتور حسام عبد الغفار عن موقف الحركة التكميلية لأطباء الأسنان دفعة 2023، حيث أوضح المسؤولون أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من الحركة الأساسية، على أن تتم دراسة الاحتياجات الفعلية وأعداد الأماكن الشاغرة فور الانتهاء منها، لبحث مدى إمكانية إطلاق حركة تكميلية في ضوء تلك الاحتياجات.

وتقدمت النقابة العامة لأطباء الأسنان بخالص الشكر والتقدير للدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، على وعده بالاهتمام والمساعدة في حل مشكلة أطباء الأسنان المكلفين بجامعة عين شمس.

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