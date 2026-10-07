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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قفزة في مؤشرات البنك الأهلي .. محمد شردي يكشف التفاصيل

قفزة في مؤشرات البنك الأهلي.. محمد شردي يكشف التفاصيل
قفزة في مؤشرات البنك الأهلي.. محمد شردي يكشف التفاصيل
شيماء جمال

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي إن البنك الأهلي المصري حقق 175 مليارًا و500 مليون جنيه صافي أرباح بعد الضرائب، مقابل 133 مليارًا و300 مليون جنيه في ديسمبر 2024، منوها أن الزيادة جاءت من 133 مليارًا و300 مليون جنيه إلى 175 مليارًا و500 مليون جنيه.

وأضاف شردي في برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة، أن المركز المالي للبنك وصل إلى 9 تريليونات و200 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة بـ8 تريليونات و100 مليار جنيه في ديسمبر 2024، موضحًا أن البنك نما وقفز تقريبًا بنسبة 13%، ووصل المركز المالي إلى 10 تريليونات و600 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

وأشار إلى أن حقوق الملكية ارتفعت في ديسمبر 2025 156 مليار جنيه عن ديسمبر 2024، لتسجل 690 مليار جنيه، فيما ارتفع عدد عملاء البنك إلى 21 مليونًا و700 ألف عميل، بزيادة 200 ألف عميل خلال سنة واحدة.

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