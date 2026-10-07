ملتقى مصري زامبي بالقاهرة يبحث فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات بين البلدين

نظمت الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA)، التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، الملتقى المصري الزامبي بالقاهرة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي مجتمع الأعمال في زامبيا، إلى جانب عدد من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص المصري، لبحث فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وعُقد الملتقى بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، تحت شعار «تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي من أجل نمو مستدام»، بهدف تحويل الاهتمام المشترك بين مصر وزامبيا إلى فرص تعاون وشراكات تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.

وفد زامبي يضم ممثلين عن قطاعات اقتصادية متنوعة

وترأس الوفد الزامبي ألبرت هالوامبا، المدير العام لوكالة تنمية زامبيا (ZDA)، وضم مسؤولين وتنفيذيين من مؤسسات حكومية وشركات خاصة تعمل في عدد من القطاعات، من بينها المياه والصرف الصحي، والإسكان، والرعاية الصحية، والصناعة والتصنيع، والتعدين، والسياحة، والخدمات المالية.

«غرفة الصفقات الزامبية» تستعرض فرصًا استثمارية أمام الشركات المصرية

وشهد الملتقى تنظيم جلسة «غرفة الصفقات الزامبية» (Zambia Deal Room)، التي استعرضت خلالها زامبيا مجموعة من فرص الاستثمار أمام ممثلي القطاع الخاص المصري، بما أتاح بحث مجالات التعاون وإمكانية إقامة شراكات استثمارية بين الشركات والمؤسسات في البلدين.

هبة سلامة: التكامل الإقليمي يتحول إلى فرص استثمارية وشراكات عملية

وقالت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA)، إن الملتقى يأتي عقب المشاركة في منتدى العلمين للأعمال في أفريقيا، الذي شهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأفارقة والدوليين بالفرص الاستثمارية المتاحة في القارة.

وأضافت أن استمرار هذا الزخم في القاهرة يعكس أهمية تعزيز الروابط الاستثمارية بين دول المنطقة، مشيرة إلى أن التكامل الإقليمي يتحول إلى واقع عندما تتواصل المؤسسات والقطاع الخاص لمناقشة الفرص وتحويل الحوار إلى شراكات واستثمارات.

وأكدت سلامة التزام الوكالة بالعمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووكالة تنمية زامبيا، وشركاء القطاع الخاص، بهدف تحويل فرص التعاون إلى استثمارات وفرص عمل ودعم النمو المستدام في المنطقة.

الملتقى يدعم الاستثمار العابر للحدود داخل الكوميسا

ويأتي الملتقى ضمن جهود الوكالة الإقليمية للاستثمار للترويج لمنطقة الكوميسا كوجهة جاذبة للاستثمار، وتعزيز قدرات هيئات ترويج الاستثمار الوطنية، إلى جانب تسهيل الاستثمارات العابرة للحدود وتوسيع نطاق الشراكات التجارية بين الدول الأعضاء في الكوميسا.

جلسات B2B وB2G لبحث فرص التعاون بين الشركات والحكومات

واختُتمت فعاليات الملتقى بعقد جلسات للتواصل بين الشركات (B2B)، وبين الشركات والجهات الحكومية (B2G)، بما أتاح للمشاركين التواصل المباشر مع شركاء محتملين واستكشاف مجالات التعاون والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في السوقين المصري والزامبي.