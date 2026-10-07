بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي الـ228.. محافظ الغربية يدشن مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» لتعزيز وعي الشباب

دشّن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، من ديوان عام المحافظة، مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة وعيدها القومي الـ228، وبمشاركة شباب وطلاب من جامعة طنطا ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر الشريف، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية بناء وعي الشباب وتعريفهم بما تشهده الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والمهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، ووكلاء وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية حرصه على أن يتعرف شباب المحافظة على ما تشهده مصر من تنمية وبناء، مشيرًا إلى أن المبادرة تتيح للشباب والطلاب التعرف على المشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة، والتعرف على أثر هذه المشروعات في تحسين الخدمات وجودة الحياة، موضحًا أن أولى جولات المبادرة تنطلق إلى مركز ومدينة زفتى وقرية نهطاي، للتعرف على عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وما تم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن وعي الشباب بما يتم من جهود تنموية ومشاركتهم في التعرف على مشروعات التنمية يمثلان عنصرًا أساسيًا في بناء جيل أكثر ارتباطًا بوطنه، داعيًا شباب الغربية وطلاب المدارس والجامعات إلى المشاركة في المبادرة، التي تشمل زيارات ميدانية لعدد من المشروعات بمختلف القطاعات، لافتًا إلى أن الغربية كانت أول محافظة تنتهي من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى.

تحسين خدمات المواطنين

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تضع بناء الوعي الوطني والمجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية تعريف الطلاب بما تشهده الدولة ومحافظة الغربية من مشروعات وجهود تنموية. وأوضح أن مشاركة طلاب الجامعة في مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» تأتي في إطار حرص الجامعة على ربط الشباب بمجتمعهم وتعريفهم بما يتم من مشروعات وخدمات، بما يسهم في تكوين رؤية أكثر وعيًا وإدراكًا لما تشهده المحافظة والدولة من جهود تنموية، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع محافظة الغربية في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم الطلاب والمجتمع وتعزز مشاركتهم الإيجابية.