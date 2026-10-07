تعيين الدكتور أحمد مهينة رئيسا للشركة القابضة للكهرباء

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم الاربعاء ، قرارا بتعيين الدكتور احمد مهينة رئيساً لمجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعيين المهندس اشرف يوسف عضوا متفرغا لشئون شركات انتاج الكهرباء

كان الدكتور محمود عصمت ،قدم الشكر للمهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر السابق ، على فترة رئاسته للشركة، متمنيا التوفيق والسداد للدكتور أحمد مهينة رئيس مجلس الإدارة الجديد، والمهندس اشرف يوسف العضو المتفرع الجديد لشئون شركات الانتاج ، ومطالبا إياهم بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتطوير وتحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، مؤكدا على اهمية التواصل المباشر مع المواطنين، والتواجد الميداني بين العاملين