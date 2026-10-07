ضبط 5.5 طن زيت طعام مغشوش قبل بيعها بالأسواق في الجيزة.. وهذه عقوبة الجريمة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة لتعبئة زيوت الطعام.

وضبط بداخله (أكثر من 5,5 طن زيت طعام معبأ داخل براميل بدون مستندات دالة على مصدره " مجهولة المصدر" – 1300عبوة زيت طعام فارغة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة للعلامة تجارية – خط إنتاج كامل) تمهيداً لبيعها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.