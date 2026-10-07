نقل المجني عليه في قضية بدلة الرقص إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة خلال بث مباشر

نُقل الشاب إسلام، المجني عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية بدلة الرقص» بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إلى أحد المستشفيات في حالة حرجة، عقب تعرضه لأزمة خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وخلال البث، ظهر إسلام في حالة من الانهيار الشديد، قبل أن يتعرض لأزمة ويقدم على محاولة لإيذاء نفسه، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وظهر الشاب خلال البث مرددًا: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، وفي كل اللي جه عليا وسوء سمعتي.. أنا فوضت أمري لربنا».

وتأتي الواقعة بالتزامن مع نظر القضية أمام محكمة جنايات بنها، والمتعلقة بواقعة التعدي على الشاب واقتياده عنوة وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره ونشر مقاطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.