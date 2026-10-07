وفاة فتاة أثناء إجراء عملية تجميل داخل مركز غير مرخص بالهرم

تحولت عملية تجميل إلى واقعة مأساوية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بعدما توفيت فتاة أثناء خضوعها لعملية شفط دهون داخل مركز تجميل غير مرخص.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بوفاة فتاة أثناء خذوعها لعملية شفط دهون، وفور تلقي البلاغ، انتقلت القوات والجهات المعنية إلى المركز، حيث تم التحفظ على المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لفحصه والوقوف على ملابسات ما حدث.

وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف أسباب وفاة الفتاة، مع فحص المركز والتأكد من مدى قانونية نشاطه، وما إذا كان مستوفيا للاشتراطات والتراخيص التي تسمح بإجراء مثل هذه العمليات.

كما تعمل الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والفحوصات.