انقلاب سيارة داخل ترعة المريوطية.. وجهود مكثفة للبحث عن ركابها

شهدت ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، منذ قليل، حادثا مروريا، بعدما انقلبت سيارة ملاكي داخل المياه، بالقرب من كوبري شبرامنت، في الاتجاه المؤدي إلى منطقة الهرم، وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة لسرعة التعامل مع الموقف.

كواليس سقوط سيارة بترعة المريوطية

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بشأن سقوط سيارة داخل مياه الترعة، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث والمعاينة للوقوف على تفاصيل الواقعة.

جهود مكثفة لانتشال السيارة

وتكثف الجهات المختصة جهودها لانتشال السيارة من المياه، بالتزامن مع فحص موقع الحادث والتأكد من وجود أشخاص داخلها، وسط استمرار عمليات البحث.

وتعمل الأجهزة المعنية على استكمال أعمال الفحص لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، فيما لم يتم حتى الآن حصر الخسائر البشرية أو المادية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.