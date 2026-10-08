الروح اللي بتفرق.. حسام عاشور يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي قبل القمة

وجه حسام عاشور، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، مؤكدًا أن روح الفانلة الحمراء تعد من أهم أسباب تميز الفريق، مطالبًا اللاعبين بمزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام عاشور، عبر قناة الأهلي: «رسالتي للعيبة الأهلي، الروح هي اللي بتميز الأهلي وإحنا محتاجينها الفترة الجاية، مباراة النهاردة غير مباراة القمة، عاوزين تركيز أكثر».

وأضاف: «حلو المكسب لأنه بيجيب مكسب، وبخص اللعيبة الكبار تقعد مع اللعيبة ومتعرّفهم يعني إيه ماتش أهلي وزمالك، وإنه لازم يكسب عشان وراه جمهور بالملايين».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول المسابقة، ورغبة كل طرف في حسم المواجهة لصالحه وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويبحث الأهلي والزمالك عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب رصيد الفريقين قبل انطلاق المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.