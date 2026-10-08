مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالمقر الرئاسي بسول يقيمها الرئيس الكوري

أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في القصر الرئاسي (تشيونج وا داي) بالعاصمة الكورية الجنوبية (سول)، حيث كان في استقباله الرئيس الكوري لي جاي ميونج.

واستعرض الرئيس السيسي حرس الشرف، كما أدى حرس الشرف التحية للرئيس، وعُزف السلامان الوطنيان لجمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية.

وصافح الرئيس السيسي عددًا من الوزراء والمسئولين الكوريين، فيما صافح الرئيس الكوري الوفد المصري رفيع المستوى.

وعقب مراسم الاستقبال، رافق الرئيس الكوري، الرئيس السيسي إلى قاعة المباحثات.

وكان الرئيس الكوري قد أعرب - عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس) أمس - عن ترحيبه "الحار" بالسيد الرئيس السيسي، قائلا: يسعدنا للغاية أن يزورنا فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كضيف عزيز في جمهورية كوريا لأول مرة منذ 10 أعوام؛ ألتقي بفخامته مجددا في سول بعد الحوار الصريح الذي جمعنا في القاهرة العام الماضي، مما يجعل هذا اللقاء أكثر أهمية ومعنى؛ وآمل أن تتضافر "معجزة نهر الهان" و"معجزة نهر النيل" معا لتعزيز الرخاء المشترك بدرجة أكبر لكلا البلدين؛ أرحب مع الشعب الكوري بفخامة الرئيس السيسي ترحيبا حارا.

وأرفق الرئيس "لي جاي ميونج" مقطعا يظهر برج "لوت" العالمي في العاصمة الكورية وهو يضيء بعلمي مصر وكوريا الجنوبية، ترحيبا بزيارة السيد رئيس الجمهورية.