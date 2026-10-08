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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
إسلام مقلد

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الاتحاد السكندري ووادي دجلة التشكيل الأساسي الذي يخوض به كل فريق مواجهة الآخر، المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في بداية مشوار الفريقين بالبطولة.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: علي الجابري.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، خالد مسعد، إسلام عبد اللاه، مؤمن عوض.

خط الوسط: يسري وحيد، إسحاق سافيور، محمد فخري، أحمد حمدي.

خط الهجوم: جوزيف أرمولا، جون إيبوكا.

بدلاء الاتحاد السكندري

أحمد العربي، محمد مصطفى ميدو، محمود عماد، أحمد عاطف، حسام حسن، مازن أسامة، محمد توني، أنس وائل، أحمد ناجي.

تشكيل وادي دجلة أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: عبد الرحمن خطاب.

خط الدفاع: عمر عدلي، يحيى مصطفى، أحمد أيمن، أحمد عابدين.

خط الوسط: يوسف ويا، محمد عبد العاطي، محمد سعيد مكرونة، أحمد رفعت، محمود عادل.

خط الهجوم: فرانك بولي.

بدلاء وادي دجلة

محمد أبو جريشة، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، رحيم، سيف تقا، محمد سليمان، أحمد فاروق، محمود حليمو، ميس كاندروب.

الاتحاد ووادي دجلة يبحثان عن بداية قوية

يسعى كل من الاتحاد السكندري ووادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر، في ظل رغبة الجهازين الفنيين في استغلال المباراة لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجهيز العناصر المختلفة للمباريات المقبلة.

وتشكل المواجهة فرصة أمام اللاعبين الذين لم يحصلوا على مشاركات منتظمة لإثبات قدراتهم، إلى جانب الاستعداد بالشكل الأمثل لاستكمال منافسات الموسم.

الاتحاد السكندري الاتحاد وادي دجلة بطولة كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر

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