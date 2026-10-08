الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في قوة جديدة بلبنان بعد مغادرة “اليونيفيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الاتحاد الأوروبي يبدي استعدادًا للمشاركة في قوة أمنية جديدة يمكن تشكيلها في لبنان بعد انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» ومغادرتها الأراضي اللبنانية.

وأوضح سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، في برنامج "المراقب"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القوة المرتقبة لن تكون بديلًا مباشرًا عن «اليونيفيل»، وفقًا لما أعلنته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وإنما ستقدم جهدًا موازيًا يهدف إلى متابعة العمل في الجنوب اللبناني، ودعم الجيش اللبناني، والمشاركة في آلية التحقق التي كانت إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن هناك اختلافات جوهرية بين أي قوة أوروبية محتملة و«اليونيفيل»، التي تمتلك خبرة طويلة في الجنوب اللبناني، وقدمت على مدار عقود الدعم للجيش اللبناني والمجتمعات المحلية، فضلًا عن انتشارها على طول الحدود الجنوبية وفي المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وأضاف أن هذه الخبرات والتجارب الميدانية جعلت من «اليونيفيل» عنصرًا مهمًا في دعم الجيش اللبناني، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة للدولة اللبنانية لا تزال تتمثل في تمديد ولاية القوة الأممية لفترة جديدة، قبل الانتقال إلى بحث تشكيل قوة أوروبية أو دولية بديلة.

وأوضح أن لبنان يأمل في أن تعمل أي قوة جديدة، في حال تشكيلها، تحت مظلة مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة في الوقت الراهن.

ولفت سنجاب إلى أن زيارة المسؤولة الأوروبية إلى بيروت تزامنت مع تحركات لبنانية للمطالبة بتمديد ولاية «اليونيفيل»، إذ التقى وزير الخارجية اللبناني وفدًا من عدد من أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا الدولة اللبنانية بالتحرك من أجل تمديد مهمة القوة الأممية.