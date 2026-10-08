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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فالنسيا يدرس رحيل أليو ديانج في يناير.. وأجيري يمنحه فرصة أخيرة

ديانج
ديانج
حمزة شعيب

 

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن إمكانية رحيل المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي السابق، عن صفوف فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من انتقاله إلى النادي الإسباني في صفقة انتقال حر.

ديانج على قائمة الراحلين

وانضم ديانج إلى فالنسيا يوم 7 يوليو 2026 قادمًا من الأهلي، ووقع عقدًا مع النادي الإسباني يمتد حتى يونيو 2028.

وبحسب «آس»، فإن فالنسيا يدرس الاستغناء عن لاعب الوسط المالي في يناير، بهدف تخفيف فاتورة الرواتب وإفساح مكان في قائمة الفريق لإجراء تدعيمات جديدة خلال الميركاتو الشتوي.

أرقام محدودة في الدوري الإسباني

وشارك ديانج حتى الآن في 5 مباريات بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، بإجمالي 227 دقيقة، بدأ مباراتين منها، دون تسجيل أو صناعة أي أهداف، وفقًا للبيانات الرسمية لرابطة الدوري الإسباني.

وكانت مشاركات اللاعب قد جاءت قبل تولي المكسيكي خافيير أجيري القيادة الفنية لفالنسيا، بينما لم يحصل المدرب الجديد على فرصة العمل مع ديانج حتى الآن، بسبب وجود اللاعب مع منتخب مالي.

أجيري قد يمنح ديانج فرصة أخيرة

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن موقف ديانج لم يُحسم بشكل نهائي، إذ من المنتظر أن يحصل أغيري على فرصة لتقييم اللاعب خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

ورغم أن فالنسيا منفتح على رحيل اللاعب إذا وصلت عروض مناسبة، فإن ديانج لا يزال أمامه فرصة لإقناع المدرب المكسيكي بقدرته على المنافسة على مكان أساسي في خط وسط الفريق قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية.

وبذلك، قد تتحول الأشهر الأولى لديانج في الدوري الإسباني إلى اختبار حقيقي لمستقبله، بعدما انتقل إلى فالنسيا في الصيف الماضي وسط آمال بالمنافسة على مركز أساسي.

فالنسيا ديانج الدوري الإسباني

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