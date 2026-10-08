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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حملة رفع تراكمات الهدم والبناء ببلقاس باجمالي 300 طن

تراكمات
تراكمات
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المضي قدما في خطة المحافظة لتخليصها من مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الصلبة وتجمعات القمامة بكافة الشوارع والميادين بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك في إطار خطة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وإعادة المظهر الحضاري إلى ربوع المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى السيطرة على ظاهرة التخلص العشوائي، وحوكمة منظومة نقل المخلفات، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك بمتابعة قيام أصحاب رخص الهدم والحفر بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لذلك.

وأشار  مرزوق إلى أن المحافظة وفرت أماكن تخلص آمن مجهزة، وعلى رأسها موقع "قلابشو" بمركز بلقاس، حيث يتم تطبيق منظومة متطورة لتحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية صديقة للبيئة، بدلا من كونها عبئا بيئيا.

وكلف محافظ الدقهلية  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، وبالتعاون مع،  غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بشن حملات مكبرة لرفع المخلفات الصلبة ونواتج الهدم والبناء وتجمعات القمامة.

وقد قامت الحملة، بمشاركة معدات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس ووحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، بنقل 300 طن من مخلفات الهدم والبناء من منطقة التشعبات ببلقاس، ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن بقلابشو.

الدقهليه محافظة حمله

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