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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربات في كل الجبهات.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مخازن أسلحة وقيادات حوثية

قصف صاروخي
قصف صاروخي
قسم الخارجي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم الخميس استهداف نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات ومواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنه تم تتفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد الأهداف العسكرية المختلفة التابعة للميليشيات الحوثية في جميع المحاور والجبهات.

وأكدت أنه تم تحييد 1370 من عناصر الميليشيات الحوثية وتدمير وإعطاب 300 من العربات والوسائل والمعدات والعتاد بالإضافة للمواقع العسكرية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن شن قصف صاروخي على مطار الملك خالد في العاصمة الرياض، بالإضافة إلى شن هجمات على مدينتي جازان وخميس شميط.

وبعد الهجمات الحوثية على السعودية، ألغت شركات الطيران مئات الرحلات إلى الرياض بعد أن استهدف مسلحو الحوثي مطارين سعوديين في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.

ضربات في كل الجبهات القوات المسلحة اليمنية مخازن أسلحة وقيادات حوثية مخازن أسلحة ميليشيات الحوثي

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