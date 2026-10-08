مساعد وزير الدفاع اليمني: المعارك مع الحوثيين على أشدها في مختلف الجبهات

أكد مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن سمير الصبري، مساء اليوم /الخميس/، أن المعارك مع الحوثيين على أشدها في مختلف الجبهات.

وأضاف مساعد وزير الدفاع اليمني - في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" - أن العمليات العسكرية للجيش اليمني والقوات الحكومية تتواصل بصورة مستمرة منذ الإعلان عن عملية "فجر اليمن".

وكشف عن معلومات مؤكدة عن سقوط عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني في المعارك باليمن، موضحا أن العملية العسكرية بشكل عام تسير وفقًا للمخطط لها، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن القوات الحكومية لا تزال في المرحلة الأولى من العملية، وأن المراحل الأخرى التي جرى التخطيط والإعداد لها ضمن عملية "فجر اليمن" لم تبدأ بعد.