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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: محادثة بين بوتين وترامب ستجرى قريبا.. وموسكو ترحب بزيارة ويتكوف وكوشنر

الكرملين: محادثة بين بوتين وترامب ستجرى قريبا.. وموسكو ترحب بزيارة ويتكوف وكوشنر
الكرملين: محادثة بين بوتين وترامب ستجرى قريبا.. وموسكو ترحب بزيارة ويتكوف وكوشنر
أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الجمعة/، أن محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب؛ ستجرى قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» عن بيسكوف قوله، ردًا على سؤال بشأن موعد المحادثة المرتقبة بين الرئيسين: «قريبًا».

وحول احتمال زيارة المفاوضين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو خلال أكتوبر الجاري، قال بيسكوف إن الزيارة متوقعة، لكنه أشار إلى عدم التأكد من إجرائها خلال هذه الفترة الزمنية.

وأضاف أن كوشنر وويتكوف "موضع ترحيب دائم في موسكو"، وأن الرئيس بوتين يسعد دائمًا بلقائهما. وأوضح أن المفاوضين الأمريكيين يجرون اليوم محادثات مع مسئولين أوكرانيين في الولايات المتحدة، يُفترض أن تتناول خططًا أو أفكارًا شاملة للتسوية.

وتابع بيسكوف أنه إذا كانت هذه المسائل قد نوقشت بالفعل في ميامي، ورأى المفاوضون الأمريكيون ضرورة لإطلاع موسكو على تفاصيلها، فسيكونون موضع ترحيب بالتأكيد.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان بوتين قد أطلع نظراءه في رابطة الدول المستقلة على مستجدات الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قال بيسكوف إن الموضوع لم يطرح خلال اجتماعات اليوم.

وكان بيسكوف قد أكد، أمس الخميس، عدم وجود أي تأخير في الترتيبات الخاصة بالمحادثة بين بوتين وترامب، موضحا أن موعدها سيحدد بالاتفاق بين الجانبين.

وفي 13 سبتمبر الماضي، أشار بيسكوف إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي في الصين

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمريكي دونالد ترامب

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