نواف سلام: نهضة لبنان تبدأ بالمعرفة وسيادة الدولة ولا تقتصر على الإعمار والإصلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام أن النهضة التي يحتاج إليها لبنان لا تقتصر على إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي والإداري، بل تتطلب نهضة فكرية وثقافية تعيد الاعتبار إلى المعرفة والحوار والمواطنة وسيادة القانون.

وقال سلام - خلال افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب - إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا يمكنهما أن يحلّا مكان التفكير النقدي والضمير الإنساني والإبداع، مشدداً على أهمية مواجهة التضليل والتعصب، والحفاظ على حرية الفكر والتعبير.

وأشار إلى أن استعادة بيروت مكانتها الثقافية العربية تتطلب تطوير صناعة النشر ودعم المكتبات والترجمة والاستثمار في التربية والثقافة، مؤكداً أن الصمود وحده لا يصنع نهضة.

وشدد سلام على أن النهوض بلبنان يرتبط باستعادة سيادة الدولة وسلطتها على كامل أراضيها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، وضمان عودة النازحين الآمنة والكريمة وإعادة إعمار قراهم ومدنهم، مؤكداً أن لا اقتصاد قابلاً للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا استقرار من دون دولة قوية ومؤسسات فاعلة.