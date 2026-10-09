بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء وملفات العمل الحكومي خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 3 إلى 9 أكتوبر، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، إلقاء رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة حول المدن والتنمية العمرانية، على هامش فعاليات الدورة الأولى لمنتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال"، مؤكداً أن مصر تمتلك خبرة تنفيذية يمكن توظيفها بالتعاون مع الدول الإفريقية في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة وفقًا لاحتياجات كل دولة وخصوصياتها.

كما أوضح رئيس الوزراء، أن التكنولوجيا لم تعد عنصرًا تكميليًا في إدارة المدن بل أصبحت أداة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحسين الخدمات الحكومية وتوفير بيانات تساعد صانع القرار على التخطيط والاستجابة بصورة أسرع وأكثر دقة.

وعقد رئيس الوزراء لقاءً مع نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة على هامش الدورة الأولى لمنتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال"، معرباً عن التطلع لأن تسفر المشاركة التنزانية في المنتدى عن تعزيز فرص الاستثمار المتبادل، ولا سيما أن مصر تبدي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على التطور غير المسبوق في العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، ولا سيما بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية لتنزانيا، مؤكداً اهتمام مصر بالتعاون مع تنزانيا في مجالي النقل البحري والمناطق اللوجستية، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة مصر في إنشاء وإدارة أرصفة جديدة ضمن مشروع توسعة ميناء دار السلام، بما يعزز الربط بين المواني في البلدين.

وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أن توفير مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين الاحتياطيات الآمنة منها يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة لفخامة السيد رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على تسخير كافة الموارد اللازمة وتنسيق الجهود المشتركة لبناء مخزونات استراتيجية مطمئنة وكافية لمدد زمنية طويلة تضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف سداد مستحقات محصول قصب السكر للمزارعين، وكذا مناقشة أسعار توريد السلع الاستراتيجية، مؤكداً التزام الحكومة بسداد مستحقات توريد محصول قصب السكر للمزارعين، وأن هناك متابعة لموقف سداد مستحقات المزارعين عن مختلف المحاصيل الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم سداد ما يزيد على 18 مليار جنيه للمزارعين حتى الآن، بما يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين.

وتضمنت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع مسؤولي شركة "أكوا" لمتابعة مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر، مؤكدًا التعاون المشترك والمستمر مع الشركة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، في ضوء الخبرة الممتدة التي تتمتع بها الشركة في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من فخامة السيد رئيس الجمهورية، بملف تحلية مياه البحر، لافتًا إلى أن الدولة تتوسع حاليًا في هذه المشروعات، وتستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.

كما عقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات في إطار متابعة الجلسات التحضيرية الجارية لـ "منتدى مصر 2026"، والتي تضمنت اجتماعاً لاستعراض محاور جلسة بعنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، إلى جانب اجتماع لاستعراض محاور جلستين بعنوان "موارد النقد وإدارة الدين" و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030"، فضلاً عن اجتماع لاستعراض محاور جلستي: "رعاية الموهوبين"، و "الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير".

وتضمنت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2027 – 2030)، مؤكدًا أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحورًا جوهريًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة لفخامة السيد رئيس الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ماضية في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز، وتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو، بما يضمن توطين الصناعة، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية.