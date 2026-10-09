الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتي شحن وجسر في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني، قالت إنها كانت تحمل إمدادات ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن القوات المسلحة الروسية واصلت، بعد ظهر اليوم، شن غارات بطائرات مسيرة على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن المشاركة في نقل الإمدادات العسكرية.

وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن أخرى أثناء عبورها البحر، قالت إنها كانت تحمل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر فوق نهر أوسكول بالقرب من قرية بتروفكا، في اتجاه كوبيانسك، بضربة صاروخية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها نشرت لقطات مصورة للضربة، مضيفة أن وسائل المراقبة سجلت، وفقًا لها، إصابة دقيقة للجسر وتدميره.

وتواصل القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التي تقول موسكو إنها تنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية.